Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aile dizisi büyük ses getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerindeki dizide Canan Ergüder ve Nur Sürer gibi sevilen isimlerde yer alıyor.

DİZİDEN GELEN HABERLER HİÇ İYİ DEĞİL

Aile dizisinden gelen haberler hiç iyi değil. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Aile dizisinin ikinci sezonu olmayacak.

AİLE ADLI DİZİ KAÇ BÖLÜM EKRANDA KALACAK?

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan Aile dizisi bu akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin Tatlıtuğ’un isteğiyle tıpkı “Çarpışma” gibi bir sezon sürmesi planlanıyor. 30 bölümlük Aile’nin muhteşem senaryosuna Hakan Bonomo imza attı. Serenay Sarıkaya diziyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Dizide Devin adlı aileden yana yaralı olan bir psikoloğa hayat veren Sarıkaya dizinin afişinin altına şunları yazdı:

“Hiçbir zaman kanıksayamayacağımız, normalin hiçbir şey ifade etmediği, çok da iyi hissetmediğimiz bu dönemde hayata kaldığı yerden devam etmek, üretmek, çalışmak, güne başlamak için dahi motivasyon bulmak çok zor. Bunu çevremdeki herkeste, tüm ekip arkadaşlarımda görüyor ve kendim de yaşıyorum.

Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Hem de böylesine güzel, özel bir işle… Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir. Devin: Hareket, çaba, gayret ya da kımıldanış… Başka türlü olmazdı zaten. Tüm yanlış sevilmiş yalnız çocuklara… AİLE’mize hoş geldiniz…”

BOMBA İSİMLER KADRODA OLACAK

Öte yandan önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde kadroda bomba isimlerin de yer alması bekleniyor. Özellikle usta isimlerden oluşacak yeni oyuncular şimdiden seyirciler tarafından çok merak ediliyor.