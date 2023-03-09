Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar

Bir çok kişi hamamböceği ve karıncaları kalıcı olarak ortadan kaldırmak için zehirlere, yemlere veya tuzaklara başvurmaktadır. Ancak evcil hayvanlarımız varsa onlara zarar vermemek için bunlardan kaçınmak en iyisi olacaktır.

Bunun yerine, sorunun üstesinden gelmek için bazı doğal çözümler kullanabilir ve ayrıca aylık giderlerden de tasarruf edebiliriz.

HAMAMBÖCEKLERİ VE KARINCALARI UZAK TUTAN YÖNTEM

Mynet'te yer alan bir içerikte; Hamam böceklerini evden uzak tutan yöntem paylaşıldı! İşte o yöntemler

Evinizi temiz tutun: Hamam böceği ile yaşamamak için ne gerekiyorsa yapın. Bunun için yiyecekleri ve toprağı sevdikleri, akşam yemeğinden sonra temizlemeniz ve çöpleri düzenli olarak çıkarmanız gerektiğidir.

Saç spreyi kullanın: Bir kap saç spreyi çok uzağa gidebilir. Hamamböceklerini saç spreyi ile serpiştirirseniz, bir arada kalacakları için bacaklarını ve kanatlarını başka herhangi bir şekilde hareket ettirme şansları olmayacaktır. Sürekli olarak boğulacaklar ve korkunç bir şekilde başarısız olacaklar. Bunu gereksiz yere kalpsiz görürseniz, ne olursa olsun, temizleyebilir ve bir süre sonra böceği sabit hale geldiğinde çöpe atabilirsiniz.

Defne yaprağı bırakın: Hamam böcekleri defne yaprağı kokusundan nefret eder. Birkaç defne yaprağı ayırın ve kısa bir süre sonra onları evinizin etrafına yayın. Böceklerin evlerinin nerede olduğunu bildiğinizi umarak, etrafa ses yaprakları serpin. Büyük olasılıkla kalkacak ve delta yaprağı kokusu olmayan bir ev daha görmeye verecekler.

Yapışkan bandı tuzak olarak kullanın: Açık ama aynı zamanda çok başarılı. Çizgi bandı gibi tatsız, kaliteli bir bant alın. Bant parçalarını tatsız tarafı yukarı gelecek şekilde evin etrafına koyun. Bunları hamamböceklerinin eve girmek için kullandığı bölgelerin yakınına yerleştirin (molalar, döşeme bölümleri gibi bölgeler). Normal ilgi alanlarında ortaya çıkan hamamböceklerini gördüğünüzde bunu yapmak idealdir.

KARINCALARI UZAK TUTAN YÖNTEM

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Karıncaları evden uzak tutan iki yöntem paylaşıldı. Bu yöntemler de tamamen doğal.

NANE YÖNTEMİ

Nane, karıncalardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek bir böcek kovucudur. Karıncalar, nane kokusunu sevmezler ve izlerini içeren bölgelerden uzak dururlar. Nane, karıncalar tarafından tolere edilemeyen güçlü bir kokuya sahiptir ve bu da onları evlere girmekten alıkoymaktadır. 10 damla nane uçucu yağı ve bir bardak su karışımı hazırlayın. Karıncaları bulduğunuz her yere serpin. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Sıvı karışım yerine kurutulmuş nane serpebilirsiniz.

TARÇIN VE KARANFİL YÖNTEMİ

Tarçın ve karanfilleri evin girişine ve karıncaların girebileceğini düşündüğünüz bölgelere koyun. Bu da evinizin taze ve dünyevi kokusunu sürdürebilmesi için iyi bir yöntem. Tarçın genellikle etkili bir karınca kovucu yöntemidir. Daha etkili sonuçlar için, tarçın tozuna biraz uçucu yağ ekleyebilir, böylece karıncaları uzak tutarak daha güçlü bir karınca kovucu elde etmiş olursunuz.