Kerem Bürsin hayranları yıkıldı. Apar topar ameliyata alındı

Kerem Bürsin'den gelen son haberler kötü. Yakışıklı oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi. Kerem Bürsin'in ameliyat olduğunu öğrenen hayranları çok üzüldüler. Sosyal medya üzerinden çok sayıda takipçisi Kerem Bürsin için geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Neyse ki Kerem Bürsin'in durumu ciddi değil. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kerem Bürsin’in ameliyat masasına yattığı öğrenildi. Ünlü oyuncuya yapılan kontrollerde bel fıtığı tanısı konuldu. Yakında yeni projeleri başlayacak olan Bürsin, dün ameliyat oldu.

Yakışıklı oyuncu Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti. Ay Yapım’la anlaşması olan Kerem Bürsin, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmalara başlayacak. Bürsin hem dijital, hem de televizyona yönelik proje yapacak.

YENİ DİZİSİ NE ZAMAN?

Kerem Bursin'in yeni projesi henüz belli olmasa da, usta ismin Ay Yapım ile anlaştığı ve arka arkaya birkaç projede birden yer alacağı belirtildi. Şu sıralar Kerem Bursin'in Ay Yapım ile anlaştığını duyan izleyici, Kerem Bursin yeni projesi ne olacak sorusunun yanıtını merakla araştırıyor.

Sen Çal Kapımı Serkan'ı olarak dillere pelesenk olan isim Kerem Bursin Ay Yapım imzası taşıyan yapımlarda sevenlerinin karşısına çıkacakken, Kerem Bursin yeni projesi hakkında bir açıklama yapılmadı.