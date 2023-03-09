Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı..

Camdaki Kız dizisiyle ekranlara veda eden Nur Sürer, Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisiyle setlere geri dönmüştü.

KADROYA YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Aile dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor. Aile dizisi bu yılın en iyi açılış yapan dizisi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya’ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği dizide ilerleyen bölümlerde ünlü bir isim de konuk oyuncu olacak.

Anıl İlter, Aile dizisine güçlü oyunculuğuyla renk katacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.

MAHKUM DİZİSİNDE YER ALIYOR

Anıl İlter son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde savcı Tahir'e can veriyordu. Dizinin final yapmasıyla ekranlara veda eden Anıl İlter bu kez Show TV'nin yeni dizisi Aile'de seyirci karşısında olacak.

Anıl İlter'in Aile dizisinde kaç bölüm yer alacağı henüz bilinmiyor.