25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor

İçli köfte, Türk mutfağının en zahmetli köfte tariflerindendir. Anadolu sofralarından eksik olmayan içli köfteyi pişirmek gerçekten marifet ister.

Bugün sizlerle içli köfte pişirirken işinize yarayacak harika bir tarifi paylaşacağız. Gerçek Gündem sayfalarında daha önce de benzer yemek tarifleri paylaşmıştık.

Ancak içli köftenin Gaziantep usulü tarifini şimdi ilk kez paylaşacağız. Mutfağınızda gerekli malzemeler varsa hemen bu tarife başlayabilirsiniz.

İşte içli köfte yaparken işinizi kolaylaştıracak tüm bilgiler.

25 yıllık usta şef Erdem Ahmet Çatak kullandığı içli köfte tarifini sosyal medyadan paylaştı.

GAZİANTEP USULÜ İÇLİ KÖFTE TARİFİ

500 gram İnce köftelik bulgur

150 gram irmik

1 su bardağı un

300 gram yağlı kıyma

1 adet soğan

Bir baş sarımsak

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

İçi için:

600 gram yağlı kıyma

2 adet soğan

4 diş sarımsak

1 adet Kırmızı acı biber

Bir yemek kaşığı biber salçası

2 adet soyulmuş olgun domates

2 su bardağı elle küçülmüş ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ veya tereyağı

Antep Usulü İçli Köfte Yapılışı;

*Öncelikli köftemiz yapmaya başlayalım.

*İç harcı hazırlayana kadar hamurun dinlendirilmesi gerekiyor.

*Tüm malzemeleri doğramadan önce ince bulgur ve irmiği derin bir kap içerisinde ayrı ayrı sıcak su ile ıslatalım.

*Su miktarının orta karar da kullanalım.

*Üzerlerini bir örtüyle kapatalım

*Hamur dinlenirken sarımsağı ve soğanı çok ince bir şekilde doğrayalım veya rendeleyelim.

*İç harcının malzemelerini de doğrayıp bir kenara koyalım.

*İrmik ve bulgur o zamana kadar suyunu çekmiş olur.

*Islanan bulgur ve irmiği derin bir yoğurma kabı içerisine alalım.

*İçerisinde ince kıydığınız soğan sarımsak yumurta salça baharatlar ile kıymayı ekleyip ortadan başlayarak yoğuralım.

*Hamuru ne kadar özleştirirsek o kadar kolay şekil alacaktır.

*Hamurun olup olmadığını anlamak içinse elimize bir parça hamur alarak elinizde yuvarlayın arada bir elinizi sıvı yağ ya da suya batırıp baş parmağımızla ortadan kenarlara doğru avcunuzun içinde çevirerek şekil veririn. Eğer kopma olursa çok az un ekleyip biraz daha yoğrulabilir.

*Hamurun ne olduğuna emin olduktan sonra üzerini nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakabiliriz.

*Diğer taraftan iç harcın kıymasını bir teflon tava içerisine koyup suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Üzerine isteğe göre zeytinyağı veya tereyağı koyup sarımsakları da atarak pişirmeye devam edelim ardından sırasıyla soğan, biber, domates ve salçaları ekleyip karıştıralım. Dilerseniz üzerine yarım bardak su ekleyebilirsiniz

*Malzemelerin piştiğinden emin olduktan sonra ocağın altını kapatın. Baharatları ve cevizi ardından maydanozu ekleyip bir dakika kadar ocağın üzerinde karıştırıp iç harcı dinlenmeye alabilirsiniz.

*Hamurunuz dinlendikten köfte harcının ılıklaştıktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde şekil verip orta karar iç harç koyalım. İç harç koyduğumuz köftelerin de ağzını kapatarak hazırlayalım.

*Derin bir tencerede iyice ısındığına emin olduğumuz sıvı yağ içerisinde kızartabiliriz. Evinizde fritöz var ise fritöz kullanmanızı tavsiye ederim.

*Bol köpüklü ayranla afiyetle yiyebilirsiniz.

BİLMENİZ GEREKENLER;

Pişirdiğiniz içli köftenin lezzetli olması için mutlaka kıymayı iki kez çektirin. Kullanacağınız unu mutlaka iki kez eleyin. Baharatlarınız ve sebzeleriniz mutlaka iyi durumda olsun. Taze sebzeler kullanmaya özen gösterin.

Ölçüye uygun bir şekilde hareket edin.

İÇLİ KÖFTENİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

İçli köfteyi ister mercimek çorbasıyla isterseniz tarhana çorbasıyla servis edebilirsiniz. İçli köfteyi ayran yanında atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz.

Kaynak: Cumhuriyet - Gerçek Gündem - Habertürk