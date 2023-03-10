Ispanak tüketirken dikkat! Zehirleyen hatayı görmezden geliyorduk

Faydaları saymakla bitmeyen Ispanak sofralarımızın baş tacı olan sebzeler arasında yer alıyor. Ispanaklı börek, Ispanak kavurması, Ispanaklı çorba, Ispanaklı kek en çok yaptığımız tarifler arasında yer alıyor.

Faydaları saymakla bitmeyen Ispanakla ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir uyarı var. Ispanak tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Ispanak tüketirken dikkat edilmesi gereken 6 kural sıralandı.

*Besin değerleri açısından ıspanak mevsiminde tüketilmelidir.

*Tüketilmeden önce kesinlikle yakınmalı, topraktan ıspanağı geçebilecek bakteriler için yıkama suyuna sirke konmalıdır.

*Pişirilmeden önce besin değerlerinin kaybolmaması için küçük parçalara ayrılmamalıdır.

*Ispanağın doğranması, içindeki C vitaminini azaltacağından mümkün olduğunca bütün halinde tüketilmesi daha sağlıklıdır.

*Pişirme sırasında besin değerlerinin kaybolmaması için yağda uzun süreli yakılarak kavrulmamalıdır.

*Mutlaka temiz bir bıçakla doğranmalıdır.

*Ispanak ile birlikte kalsiyum içeren yoğurt bir arada tüketilmemelidir. Ispanaktaki demir ile yoğurttaki kalsiyum birbirlerinin emilimini engellemektedir. Bu nedenle beraber tüketildiğinde ıspanaktan beklenen fayda sağlanamamaktadır.

ISPANAKTAKİ ZEHİR TEHLİKESİ

Milliyet'te aktarılanlara göre Ispanak'ta zehir tehlikesi bulunuyor. Ispanak yemeğine dair en fazla merak edilen hususlardan biri de ıspanağın zehirleyici bir etkisinin olup olmayacağıdır. Pişirilen ıspanak bekletildiği zaman nitrit oluştuğu için tüketilmesi durumunda zehirlenmeye yol açabilmektedir.

ISPANAK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ispanak tüketirken ve satın alırken dikkat etmek gerekiyor. Ispanak satın alırken yapraklarının diri olmasına, sarı-kahverengi olmamasına ve üzerinde lekeler ile benekler bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Eldivenle birlikte suda yaprakları tek tek yıkanarak araya karışmış yabancı otların ayıklanması gereklidir. Ayrıca ıspanak gibi kökü ile birlikte satın alınabilen sebzelerin kökünden ayrıldıktan sonra sirkeli suda bekletilmesi, bakterilerin temizlenmesi için en iyi ve etkili çözümdür. Bununla birlikte bazı beslenme uzmanları sadece sirke kullanımı önermemekte, önce karbonat sonra sirke kullanımını tavsiye etmektedir.

Sebze ve meyvelerin doğada hasar görmemesi için zararlı organizmaları önlemek ya da zararlarını azaltmak amacı ile kullanılan ve biyolojik bir ajan olan pestisitlerin faydaları olduğu kadar insan ve hayvanlar için türlü zararları olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Pestisit kimyasal bir madde, bakteri veya virüs gibi herhangi bir araç olabilmektedir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde halk arasında bitkisel gıdaları yıkarken mikropların ölmesi için kullanımı tercih edilen sirke pestisitlerin etkisini daha da artırabilmektedir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle sirke yerine karbonat kullanılarak önce pestisitlerden kurtulmak sonra isteğe bağlı olarak sirkeli su ile yıkama işlemin yapılması önerilmektedir. Bununla birlikte dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken nokta; karbonat ve sirkenin aynı anda kullanılmamasıdır. Çünkü birbirlerinin etkilerini kırarak fayda elde edilmesine engel olabilirler. Ispanak tüketiminde yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmeler söz konusu olabildiği için pişirildiği gün tüketilmesine özen gösterilmelidir.

TEKRAR ISITMAYIN

Öte yandan A.A'ya konuşan Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran Ispanakla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Korhan yaptığı açıklamada , "Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddeler, sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir. Ispanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde" ifadelerine yer verdi.