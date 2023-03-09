Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor! Büyük bir sürpriz var

Tam 22 bölümdür ekranda olan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerindeki Yalı Çapkını izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Diziye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iki haftalık ara verilmişti. Yeniden yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisi 23.bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin her bölümü izlenme rekorları kırmaya devam ederken hikayede de bazı değişiklikler yaşanıyor.

YENİ BİR BOMBA PATLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde büyük bir hareketlilik yaşanacak.

Yalı Çapkını dizisi yarın yine çok heyecanlı bir bölümle seyirciyle buluşacak. Burcu Alptekin’in yönettiği Star TV’nin OGM Pictures imzalı dizisinde Fuat ve Asuman’ın arasındaki kriz, Ferit’in kar tatili planı, Defne’nin İfakat ve Gülgün’le konuşması gibi olaylar yeni bölüme damga vuracak.

DİZİDE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VAR! RESMEN DUYURULACAK

Dizinin içinde bir de sürprizin ekrana geleceği ve Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihinin açıklanacağı konuşuluyor. Star TV’de pazartesi “Ömer”, salı “Gecenin Ucunda”, Çarşamba “Çöp Adam”, cuma “Yalı Çapkını” ve pazar “Çok Güzel Hareketler 2” yayınlanıyor. Kanalın elinde şu anda perşembe ve cumartesi günleri boş…

Salı günleri yayınlanan ve yurt dışı satışlarından dolayı 26. bölümde final yapacak olan “Gecenin Ucunda” dizisinin günü değiştirilip “Yüz Yıllık Mucize” salı günü yayınlanabilir ya da perşembe ve cumartesi günleri arasında tercih yapılabilir. Kanalın nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

PELİN'İN ANNESİ GELİYOR

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinde işleri karıştıracak bir gelişme daha yaşanacak. Diziye Pelin'in annesi de katılıyor.