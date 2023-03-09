Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz

Sabah'ta yer alan bir içerikte; Zeytinyağının saçta oluşan bitleri ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Zeytinyağı ile bit temizliği yapabilirsiniz. Zeytinyağının içerdiği antioksidan bileşenler ve yağlı dokusu bitlerin ortadan kaldırılması için mükemmel bir çözümdür. Zeytinyağı antibakteriyel olduğu için kaşınmayı gidermekle kalmayıp enfeksiyonları da önlemektedir. Ayrıca zeytinyağı bitlerin neden olduğu enflamasyon ile mücadele etmektedir.

SİRKE MUCİZESİ

Saç bitinden kurtaran bir diğer yöntem ise sirke.. Türk mutfağının en faydalı besinlerinden biri olan sirke ayrıca saç bitini temizleme konusunda da çok etkili.

Sirkeyle bit nasıl temizlenir?

Sirke, bit temizliği için en etkili yöntemlerden biridir. Yalnız sadece beyaz sirke kullanmakta fayda vardır. Beyaz sirke ile bit şu şekilde temizlenir:

Aynı oranda olmak şartıyla beyaz sirke ve suyu bir kaba koyup karıştırın. Oluşan karışımı tüm saça ve saç derilerine sürüp 1-2 saat bekletin. Daha sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın. Son olarak saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Paylaştığı bitkisel tariflerle dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da saçta oluşan bitlere karşı bir önerisi bulunuyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen kürde saç bitini temizleme konusunda oldukça etkili.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun saçta oluşan bitlere karşı tavsiye ettiği kür ile saçınızdaki bitlerden tamamen kurtulabilirsiniz.

Haftada 1 defa doğal elma sirkesi, saç diplerine parmaklarınızla çok bastırmadan masaj yaparak saç uçlarına kadar uygulanır ve yarım saat etki etmesi beklenir. Doğal sabunla saçlar yıkanır ve sirkeden arındırılır. Daha sonra ısırgan kürü uygulanır.

Saçta oluşan bit yumurtalarına karşı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan bit temizleme kürünün hazırlanışı: 500 ml kaynayan suya bir yemek kaşığı ısırgan otu ilave ediniz. Yaklaşık 5 dakika kaynatıp süzünüz. Demlenen bitkinin suyuyla saç derinizi yıkayınız ve yarım saat bekleyiniz. Yarım saat geçtikten sonra sadece suyla durulayınız. Bu uygulamayı günde bir kez olmak kaydıyla 10 günde 3 kez yaparsanız saçınızdaki bitten tamamen kurtulmuş olursunuz.