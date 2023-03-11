Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık...

Makarna pişirirken yapılan bir hata meğer makarnanın tüm besin değerini yok ediyormuş. İşte makarna pişirirken bilmeniz gereken aşçılık sırrı

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Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık...

Makarna, hem ucuz hem pratik. En sevilen yemeklerden biri olan makarnayı ise doğru bir şekilde pişirmek büyük önem taşımaktadır.

Makarna pişirirken bir çok kişi haşlama yolunu tercih ediyor. Doğru olanda zaten bu. Ancak haşladığımız makarnanın suyunu tümüyle döküyoruz.

Oysa bu büyük bir hata.

Makarna sosu hazırlarken bu sudan kullanmak gerekiyor. Bu sudan eklerseniz makarna çok daha lezzetli oluyor.

Makarnanın asıl besin değeri aslında bu suda.

MAKARNA SUYUNU DÖKMEYİN!

Öte yandan makarna suyuyla sadece sos değil başka şeyler de yapabilirsiniz. 

Mynet'te yer alan bir içerikte; Makarna suyuyla yapabileceğiniz şeyler sıralandı. İşte bilmeniz gerekenler.

BAKLİYATLARI ISLATABİLİRSİNİZ

Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık... - Resim : 1
Bakliyatları pişirmeden önce suda ıslatırız. Ve bu su yerine makarna haşlama suyunu kullanabilirsiniz. Ancak makarna suyunun içinde bulunan tuz oranını unutmayın. Yemeğe ekleyeceğiniz tuzu buna göre ayarlamaya özen gösterin.

BULAŞIKLAR İÇİN BİR MUCİZE

Kirli mutfak gereçlerini bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sıcak makarna suyundan geçirirseniz bulaşıkların yağlarından kurtulabilirsiniz. Böylelikle su tasarrufu yaparak bulaşıkların yağlarından kurtulmuş olacaksınız.

Makarna suyuyla bitkileri sulama fikrine ne dersiniz? Az tuzlu makarna suyu bitkilerinizi coşturmaya yardımcı olacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyoruz.

BAKIM AMAÇLI DA KULLANILIYOR


Makarna suyu, saç bakımı için idealdir. Yumuşak saçlara sahip olmak istiyorsanız banyo yapmadan bir saat önce saç diplerinizi ve uçlarını makarna suyuyla ıslatın ve bekleyin. Haftada bir kez düzenli uyguladıktan sonra siz de faydasını göreceksiniz.

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