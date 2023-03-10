Yargı, Camdaki Kız ve Üç Kız Kardeş'ten kötü haber.. Kanal D bitiriyor

Haziran ayında final yapacak diziler belli olmaya başladı. Kanal D ekranlarında büyük bir kıyım yaşanacak.

YARGI

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrollerindeki Yargı dizisi haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. Diziye geçtiğimiz günlerde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak veda etmişti.

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.

CAMDAKİ KIZ

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki kız final yapacak. Haziran ayında final yapacak olan dizi üç sezondur ekrandaydı. Diziye geçtiğimiz günlerde Nur Sürer'de veda etmişti.

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ

İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor. Haziran ayında dizinin final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.