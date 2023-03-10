Tavuk alırken görmezden gelinen tehlike. Eve zehir taşımayın.

Tavuk, protein deposu bir besin olması nedeniyle çokça tercih ediliyor. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk çok daha fazla tüketiliyor.

Tavuk satın alırken bilmeniz gerekenleri sizler için sıraladık.

TAZE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Tavuk satın alırken tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Tavuk satın alırken dersinin açık renkli ve nem olması tavuğunuzun taze olduğunu göstermektedir.

Göğüs eti dolgun ve göğüs kemiği esnekliği tavuğun taze olduğu anlamına geliyor. Bilindik markalardan vazgeçmemelisiniz. Tavuk satın alırken bilindik bir marka ve ambalajlı olmasına özen gösterin. Açıkta satılan tavukları ise güvendiğiniz yerlerden alın.

ZEHİRLEYEN HATA

Tavuğu ayrıca yıkamamak gerekiyor. Yenişafak'ta aktarılanlara göre; Prof. Dr. Nevzat Artık, satın alınan tavuğun ambalajlı olması gerektiğini belirtirken asla yıkanmaması gerektiğini söyledi. Tavuğun pişmeden yıkanmasının zararlı mikroorganizmaları öldürmeyeceğini belirten Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir. Tavuğu pişirmeden önce yıkadığımızda; mikroorganizma yükünü azaltamadığımız gibi lavabo, musluk, tezgah yüzeylerine ve hatta ellerimize sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olabilir. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalıdır" dedi.

KOKUSUNA DA DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR

Tavuk satın alırken tavuğun kokusuna da dikkat etmek gerekiyor. Sofralarımızdan eksik olmayan tavukla ilgili haber7'de aktarılanlar göre; Marketlerin çoğu, tavuk etini yeteri kadar soğutmayan buzdolaplarında tutuyor. Masrafı azaltmak için ambalajsız satılan tavuklar da, üretim yerlerinden satış noktalarına varıncaya kadar dış etkilere açık kaldığı için sürekli mikrop üretiyor. Aslında Gıda Kodeksi ve öteki mevzuata göre ambalajsız tavuk satışı yasak. Fakat bu kural uygulanmıyor.

Bozulmuş tavuk eti morarır, kızarır ve hafiften kokar. Bozulma başlayınca da küçük lekeler oluşur. Tavuk eti satın alırken çoğumuzun dikkat etmediği hafif morumsu, kül rengi minik lekeler, soğuk zincir kuralına uyulmadığının göstergesidir.

TEKRAR ISITMAYIN

Öte yandan Gerçek Gündem'in ulaştığı beslenme uzmanları tavuğun ertesi gün ısıtılmaması gerektiğini söylüyorlar. Tavuk piştikten sonra aynı gün içerisinde tüketilmesi gerekir diyen uzmanlar, tavuğun tekrar ısıtılması durumunda zehirleyebileceğine dikkat çekiyorlar.