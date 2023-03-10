1 kaşık tüketmek bile faydalıymış. Kışın bol bol tüketilmesi isteniyor

Çorbasından tatlısına, krepinden atıştırmalığına Bal kabağı evinizde mutlaka bulunması gereken bir şifa deposu. Bal kabağının faydaları saymakla bitmiyor.

1 kaşık tüketmek bile faydalıymış. Kışın bol bol tüketilmesi isteniyor

Sofraların renkli yüzü, kabakgiller ailesinin en tatlı besinlerinden bal kabağını tüketmenin şimdilerde tam zamanı. Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunmakta.

Özellikle soğuk kış günlerinde sofralara çeşitli tariflerle bal kabağını getirerek vücudun enerjisini artırmak ve hastalıklardan korunmak mümkün olabiliyor.

Bal kabağından yapılan çorba özellikle vücudu bir çok hastalığa karşı koruyor. 1 kaşık tüketmek bile süper faydalar sağlıyor.

İşte bal kabağının süper faydaları

1 kaşık tüketmek bile faydalıymış. Kışın bol bol tüketilmesi isteniyor - Resim : 1

Peki balkabağından çorba nasıl yapılıyor?

Malzeme listesi.

5 dilim balkabağı
1 adet büyük boy havuç
1 adet orta boy patates
1 adet büyük boy soğan
4 diş sarımsak
Sıvı yağ
1 çay kaşığı zerdeçal
Göz kararı tuz, pul biber, karabiber
3 litre su (Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz)
1.5 su bardağı süt
2 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

1 kaşık tüketmek bile faydalıymış. Kışın bol bol tüketilmesi isteniyor - Resim : 2

BAL KABAĞI ÇORBASININ HAZIRLANIŞI

*Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğrayın, ardından yıkayın.

*Suyu ve kabakları ilave ettiğiniz tencereye küp şeklinde doğranmış patatesleri ekleyip karıştırın. *Rendelenmiş havuç, ufak ufak doğradığınız soğan ve sarımsağı tavada az sıvı yağı ile kavurun ve tencereye ilave edin.

*Tencereye et suyunu, tuzu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

*Sebzeler pişince tencerenin altını kapayın.

*Karışımı blender'dan geçirin.

*Süt, pul biber, karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.

*Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ardından altını kapayın.

*Çorbanın kıvamı koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz.

*Kıvam sulu olursa çorbaya süt ile birlikte yarım yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz.

*Balkabağı çorbanız hazır!

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem

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