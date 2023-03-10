Fatih Portakal geri dönüyor! Yılmaz Özdil ayrıntısı dikkat çekti...

Henüz yeni yayın hayatına başlamasına rağmen Sözcü TV'de büyük transfer depremi yaşanıyor. İlk olarak kanalın kurucusu Yılmaz Özdil istifa etmişti. Yılmaz Özdil'in yeni kurulan Sözcü TV'den ayrılması büyük deprem etkisi yaratmıştı.

GAZETEYİ DE BIRAKTI

Yıllardır köşe yazarı olarak yer aldığı Sözcü gazetesine de veda eden Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak vedasını duyurmuştu.

FATİH PORTAKAL DÖNÜYOR İDDİASI

FOX TV ana haber sunuculuğundan istifa ederek gazeteciliğe sosyal medya üzerinden devam eden Fatih Portakal'ın Sözcü TV ile ekranlara döneceği öne sürüldü.

Medyaradar'ın özel haberine göre; 2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalıp inzivaya çekilen sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı. Genel Müdür Alişer Delek ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözcü TV ile anlaşmaya varan Portakal, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacak.

BÜYÜK SESSİZLİK

Söz konusu iddianın medya sitelerinde yer almasına rağmen gazeteci Fatih Portakal'ın henüz bir açıklama yapmamış olması dikkat çekiyor.