Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı

Milli içeceklerimizden biri haline gelen çay, bazen can sıkıntısında yoldaş oluyor, bazen de en mutlu anların kutlama içeceği oluyor. Bir çok kişi sohbet ederken mutlaka çay içiyor. Kahveden daha fazla ülke olarak çay tüketiyoruz.

Kışın içi ısıtıyor, yazın da harareti alsın diye içiliyor. Yani Türklerin çay içmek için hiçbir nedene ihtiyacı yok. Her duygu durumunda, her hava koşulunda akıllara ilk olarak çay geliyor. Çayı bardak bardak içmeyi seviyoruz ama posasının ne işe yaradığını hala bilmiyoruz. Çayın posasını aslında çöpe atmamak gerekiyormuş. Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Çay posasının pek bilinmeyen faydaları sıralandı.

Çayın posası saçlara, sivilcelere, buzdolabındaki kötü kokuya, gözaltı torbalarına, soğan kokusunun yok edilmesine kadar birçok faydaya sahip. İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız detaylar.

Bu bilgileri öğrendikten sonra artık çay posasını çöpe dökmeyeceksiniz!

ÇAY POSASI PEELİNGİ CİLDİNİZİ CANLANDIRACAK VE CİLDİNİZ IŞIL IŞIL OLACAK



Cildinizin ölü hücrelerden arınmasını istiyorsanız çay posası peelingini uygulayabilirsiniz. Böylece cildiniz daha canlı görünecektir.

CİLT YARALARINA İLAÇ ETKİSİ YAPIYOR VE SİVİLCE İZLERİNİ YOK EDİYOR



Cilt yaralarının temizlenmesi için çay posası kullanabilirsiniz. Çayı posasını pamuğa basarak yaralarınıza sürerek etki göstermesini sağlayabilirsiniz.

DİŞ ETİNİZE İYİ GELİR VE DİŞ SAĞLIĞUNI KORUYOR



Diş etinizde kanama olursa, çay posası imdadınıza yetişir. Diş etlerinizde ağrı yaşıyorsanız soğuk su ile ıslattığınız çay posasını acıyan yere uygulayabilirsiniz.

GÖZALTI TORBALARINA KARŞI DOĞAL BİR KORUYUCU



Gözlerinizin altında torba oluşuyorsa, çay posasını ince bir tüle sararak gözaltınıza 20 dakika uygulayın. Torbalara karşı iyi geldiğini göreceksiniz.

SOĞAN KOKUSUNDAN SİZİ KURTARABİLİR



Ellerinizde soğan kokusu kaldığında nasıl çıkaracağını bilmiyorsanız çay posası imdadınıza yetişiyor. Elinizi demli çayla birlikte posasını da sürterek yıkayın. Kokudan kurtulacaksınız.

SAĞLIKLI SAÇLARA BİRE BİR



Saçınızı boyattıktan sonra doğal renge dönememek en büyük şikayetlerden birisidir. İşte böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız 3 poşet çayı suda demleyin. Çaya 1 yemek kaşığı biberiye ile adaçayı atıp karıştırın. 1 gün bekletin. Ardından karışımı saçınıza uygulayın havluya sarın. Saçlarınızın ne kadar iyi etkilendiğini göreceksiniz.

BUZDOLABININ KÖTÜ KOKUSUNU YOK EDEBİLİRSİNİZ



Demlikte kalan çay posasını kurutun. Ardından bir kabın içine koyup buzdolabına kaldırın. Kötü kokuyu tamamen yok edeceksiniz.