Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok

Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan pidesinin de zamlandığı haberleri gelmeye başladı. Ramazan pidesi fiyatları bu yıl cep yakacak.

Ancak üzülmeyin. Ramazan pidesini evde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Tarifi son derece kolay olan Ramazan pidesi kolay bir şekilde fırında yapılabiliyor.

İhtiyacınız olan tek şey bu tarife göre hareket etmek!

İşte Ramazan Pidesi Tarifi İçin Bilmeniz Gereken Her Şey

Ramazan pidesi için gerekli malzemeler:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Ramazan pidesinin üzeri için malzemeler:

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

Ramazan pidesinin hazırlanışı:

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin. Açtığımız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin.



Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Ramazan pideleriniz hazır! Afiyet olsun...

Bu tarifle ister büyük bir pide isterseniz 3 pide yapabilirsiniz.

Kaynak: Habertürk - Derleme: Gerçek Gündem