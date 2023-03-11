Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti. Dizideki sahneler şikayet üstüne şikayet alıyor.

SKANDAL GERDEK SAHNESİ

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı dizi, gerdek gecesi sahnesiyle sosyal medyada çok sayıda seyircinin tepkisine yol açtı.

ZORAKİ EVLİLİK

Ailesinin zoruyla istemediği bir adamla evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çok sayıda kullanıcı hem senarist hem de kanal yönetimine tepki gösterdiler.

Onedio'nun derlemesine göre; Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi Show Tv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başörtüsü sahneleriyle sıkça konuşulan Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran birçok sahne oldu biliyorsunuz ki. Alkolsüz kolonya sahnesi de bir o kadar dikkat çekti.

Adından sıkça söz ettiren dizi sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor. Dün akşamki bölünde ailesinin zoruyla sevmediği biriyle evlendirilen Nursema’nın başına gelenler hepimizi ağlattı.

Gönlü Umut'ta olan Nursema, babasının arkadaşına yıllar önce verdiği bir sözden dolayı zorla nikah masasına oturtuldu.

Annesine "Beni bırakma" sözleriyle yardım çığlıkları atan Nursema ile evlendiği adamın gerdek gecesi sahnesi ise izleyenlerin boğazını düğümledi.

Herkesin evine gitmesinden sonra sevmediği adamla yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. İbrahim bu duruma son derece öfkelendi.

Eşiyle tartışmaya başlayan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Öfkeden deliye dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.

İzleyenleri adeta dumura uğratan sahne eleştirilerin hedefi oldu. Kadın cinayetlerinden, zorla yapılan evliliklerden yıldığımız şu günlerde yayınlanan sahneye tepkiler çığ gibi büyüdü.

KIZILCIK ŞERBETİ HAKKINDA BİLGİLER

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Kızılcık şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç; Evrim Alasya; Sıla Türkoğlu; Sibel Taşçıoğlu; Müjde Uzman; Settar Tanrıöğen; Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor.