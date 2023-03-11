TRT1'in Teşkilat dizisinde ortalık karıştı! Yeni oyuncu giriş yaptı

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Teşkilat dizisi iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. TRT1 ekranlarında pazar akşamları ekrana gelen dizi üç hafta boyunca ekrana gelmemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkede milli yas ilan edilmiş ve Teşkilat dizisi de çekimleri durdurmuştu.

Tekrar çekimlere başlayan Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle ekranda. Birsen Altuntaş'ın kişisel internet sitesinde yer alan habere göre Teşkilat kadrosuna bomba bir oyuncu daha katılıyor.

Teşkilat dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyonuyla her pazar seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Tims&B’nin sevilen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerine yer veriyor. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı dizinin kadrosuna çok başarılı bir oyuncu katılıyor.

Zeynep Tuğçe Bayat, Murat Yıldırım ile Deniz Baysal’ı buluşturan “Teşkilat”ın ekibine dahil oldu. Etkili oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Bayat, dizide “Siyah İnci” rolüne hayat verecek. 69. bölümde seyirci karşısına çıkacak olan karakter, kılıktan kılığa giren, çok becerikli bir yabancı ajan…

ASILSIZ İDDİALAR

Teşkilat dizisinin haziran ayında final yaparak ekranlara veda edeceği öne sürülmüştü. Gerçek Gündem iddiaların izini sürdü. Teşkilat haziran ayında sadece sezon finali yapıyor. Eylül ayında kaldığı yerden dizi devam edecek.