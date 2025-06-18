Türkiye'de Zeytin Üretiminde Lider Firma İflas Bayrağını Çekti! Yeni Ses Gıda Konkordato Talebinde Bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren ve sofralık zeytin üretimiyle tanınan Yeni Ses Gıda konkordato talebinde bulundu. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Türkiye'de Zeytin Üretiminde Lider Firma İflas Bayrağını Çekti! Yeni Ses Gıda Konkordato Talebinde Bulundu
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MURAT BEYAZ

Mahkeme, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Kararla birlikte, konkordato komiser heyeti olarak Salih Çılgı, Mahmut Karğın ve Özlem Aytekin görevlendirildi.

2022’DE KURULDU, ZEYTİNDE MARKA OLDU

Yeni Ses Gıda, 2022 yılında Akhisar’da kurulmuş ve kısa sürede Türkiye’nin önemli sofralık zeytin üreticileri arasında yerini almıştı. Firma, 12.500 metrekare kapalı, 7.000 metrekare açık alana sahip tesislerinde “Yağmur”, “Toprak”, “Kaynak”, “Naza” ve “Zetina” markalarıyla yeşil ve siyah zeytin üretimi yapıyor. Üretim faaliyetlerini Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde gerçekleştiren firma, aynı zamanda TSE, ISO 22000, HACCP ve Helal belgelerine sahip tesislerde modern teknolojiyle çalışıyor.

Türkiye'de Zeytin Üretiminde Lider Firma İflas Bayrağını Çekti! Yeni Ses Gıda Konkordato Talebinde Bulundu - Resim : 1

Yıllık 25.000 ton üretim kapasitesine ulaşan Yeni Ses Gıda, sadece üretim değil aynı zamanda depolama, işleme ve paketleme faaliyetleri de yürütüyor. Şirketin üretim süreci boyunca Akhisar ve çevresinde çok sayıda kişiye istihdam sağladığı, bu yönüyle bölge ekonomisine de katkı sunuyordu.

ULUSAL MARKETLERDE VE YURTDIŞI PAZARLARDA YER ALIYOR

Yeni Ses Gıda, ürünlerini yalnızca iç pazarda değil, yurt dışı pazarlarda da tüketicilerle buluşturuyordu. Ulusal market zincirlerinin yanı sıra, birçok uluslararası iş ortağına da zeytin tedarik eden şirket, kalitesiyle tanınan şirket son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girerek faaliyetlerini sürdürebilmek adına yeniden yapılanma kararı aldı.

Türkiye'de Zeytin Üretiminde Lider Firma İflas Bayrağını Çekti! Yeni Ses Gıda Konkordato Talebinde Bulundu - Resim : 2

KONKORDATO SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresince, şirketin mali durumu konkordato komiser heyeti tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. 3 aylık süreçte şirketin borçlarını yapılandırma ve ödeme planı oluşturma yönünde çalışmalarda bulunması bekleniyor. Bu süreç sonunda komiser heyeti, şirketin konkordato şartlarını taşıyıp taşımadığına dair rapor sunacak. Mahkeme, bu rapora göre konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Alacaklılar ise ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçelerini mahkemeye sunarak konkordato sürecine ilişkin görüş bildirebilecek. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, hem şirketin ticari faaliyetlerini hem de tedarik zinciri ile çalışan ilişkilerini doğrudan etkileyecek.

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