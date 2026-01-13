Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, taşınmaz alım satımlarında ödemeler çoğu zaman alıcı ile satıcı arasında doğrudan yapılıyor. Bu yöntem, işlemlerin kayıt dışı kalmasına neden olurken her iki taraf için de dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini artırıyor. Ayrıca yüksek tutarlı nakit taşınması, hırsızlık gibi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GENİŞLETİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında yaşanan bu riskleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bakanlık; alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik tehdidiyle karşılaşmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli şekilde yapılması amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, taşınmaz satışlarında ödeme nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılacaksa, bedelin mülkiyet devriyle aynı anda el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması zorunlu olacak.

UYGULAMA TARİHİ 1 MAYIS 2026

Yeni düzenlemenin 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Böylece ödeme ve tapu devri eş zamanlı olarak güvenli bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

TASLAK GÖRÜŞE AÇILDI

Hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin değerlendirmesine sunuldu. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda taslağa son şeklinin verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA