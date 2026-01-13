Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava genel olarak çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in doğu kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi söz konusu.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, doğu kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği öngörülüyor. Rüzgârın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, güneydoğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeybatıdan; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneydoğudan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/s) şeklinde rüzgâr görülebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize ve Artvin’in kıyı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kar görülen yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.

