MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İndirimi Masada

2025 yılının sonuna yaklaşılırken yeniden değerleme oranı ve buna bağlı olarak vergilerle harçlara gelecek zamlar yeniden gündeme geldi. 2026 yılı için geçerli olacak oran yüzde 25,49 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor. Kararın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KALEMLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport ve ehliyet harçları, noter ve tapu işlemleri ile bazı vergi cezaları her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı, trafik cezaları hariç olmak üzere birçok vergi ve harçta artış oranını yüzde 50’ye kadar düşürebiliyor.

ZAM ORANI YÜZDE 20’NİN ALTINDA KALABİLİR

Kulislerde konuşulan bilgilere göre yüzde 25,49 olarak belirlenen artış oranının, MTV, pasaport, noter ve tapu harçları ile bazı vergi cezalarında yüzde 20’nin altına çekilmesi bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN MESAJ GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada vatandaş lehine düzenlemelerin süreceğini belirterek gelir vergisi tarifelerinde yeniden değerleme oranının tam uygulanacağını, kamuya ait bazı kalemlerde ise daha düşük oranların tercih edileceğini söylemişti.

GEÇMİŞ YILLARDA DA İNDİRİM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bazı yıllarda indirim yetkisini kullanmıştı. 2023’te yüzde 122,93 olarak belirlenen MTV artışı alınan kararla yüzde 61,5’e düşürülmüştü. 2024 ve 2025 yıllarında ise MTV artışları yeniden değerleme oranı üzerinden uygulanmıştı.

