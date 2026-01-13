Diyanet Açıkladı: 2026 Fitre Miktarı Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Son Güncelleme:
Diyanet Açıkladı: 2026 Fitre Miktarı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

iyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl ramazandan itibaren geçerli olacak fitre miktarının belirlendiği ifade edildi.

Toplantı sonrası alınan kararlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

Kaynak: AA

Etiketler
Diyanet fitre
Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelada Zam Var Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelada Zam Var
En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı
Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor
Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor
En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor
Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi