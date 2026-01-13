Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelada Zam Var

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.

Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelada Zam Var
Brent petrol, döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

  • Benzin: 53.12 TL
  • Motorin: 53.57 TL
  • LPG: 30.89 TL

ANKARA

  • Benzin: 54.00 TL
  • Motorin: 54.71 TL
  • LPG: 30.90 TL

İZMİR

  • Benzin: 54.33 TL
  • Motorin: 54.98 TL
  • LPG: 30.85 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

