Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelada Zam Var
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Brent petrol, döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL
- Benzin: 53.12 TL
- Motorin: 53.57 TL
- LPG: 30.89 TL
ANKARA
- Benzin: 54.00 TL
- Motorin: 54.71 TL
- LPG: 30.90 TL
İZMİR
- Benzin: 54.33 TL
- Motorin: 54.98 TL
- LPG: 30.85 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi