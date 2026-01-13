En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım alanında kapsamlı bir dönüşüm için düğmeye basıldı. Özellikle en düşük emekli aylığı alanları yakından ilgilendiren yeni modelde, gelir adaletsizliğini azaltacak ve kalıcı destek sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Haziran ayından itibaren pilot uygulamayla devreye girmesi beklenen yeni sistemde, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen gelir destek modelinin emeklileri de kapsaması öngörülüyor.

Meclis’e sunulan teklif kapsamında en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi gündemde. 15 Ocak’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak düzenlemenin kabul edilmesi halinde, mevcutta 16 bin 881 lira olan taban maaş 20 bin liraya çıkacak. Bu artışın 2026 bütçesine yaklaşık 110,2 milyar liralık ek yük getirmesi beklenirken, en düşük maaştan yararlanan emekli sayısının da 4 milyon 11 binden 4 milyon 917 bine yükselmesi öngörülüyor.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN ELE ALINIYOR

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, EYT düzenlemesi, prim tahsilatındaki sorunlar, kayıt dışı istihdam ve çalışan-emekli dengesindeki bozulma nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği yeniden masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, aynı primi ödeyenler arasında oluşan maaş farklarına ve aktüeryal dengenin zayıflamasına dikkat çekerek, sistemin bütüncül bir revizyona ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Yetkililer, sağlıklı bir yapı için her bir emekliye karşılık yaklaşık dört çalışanın prim ödemesi gerektiğini, ancak Türkiye’de bu oranın 1,6 seviyesine kadar düştüğünü vurguluyor. Bu tablo, mevcut sistemin uzun vadede ciddi finansman sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI MODELİ EMEKLİYİ DE KAPSAYACAK

Yeni sosyal yardım yaklaşımının merkezinde, aile bazlı gelir desteği yer alıyor. “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” olarak adlandırılan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı şeklinde bilinen modelin, haziran ayında pilot olarak başlatılması planlanıyor. Bu uygulama kapsamında, haneler için asgari bir gelir eşiği belirlenecek ve bu seviyenin altında kalanlara devlet tarafından düzenli destek sağlanacak.

Modelin 2027’den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenirken, en düşük emekli aylığı alanların da bu sistemden yararlanması öngörülüyor. Böylece emeklilerin gelirleri yalnızca maaş artışlarıyla değil, doğrudan sosyal destek mekanizmalarıyla da güçlendirilecek.

TABAN AYLIKTA OTOMATİK ZAM DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, her yıl ocak ve temmuz aylarında en düşük emekli aylığının yasa değişikliğiyle artırılması uygulamasından da kademeli olarak vazgeçilmesi planlanıyor. Bunun yerine, gelir seviyesi düşük olan emeklilerin, vatandaşlık maaşı sistemi üzerinden tamamlayıcı destek alması hedefleniyor.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Ekonomi yönetimi, sosyal güvenlik sisteminin mali dengesini güçlendirmek amacıyla aylık bağlama oranlarını da yeniden ele alacak. Cumhurbaşkanlığının 2026 Yılı Programı’nda yer alan hedefler doğrultusunda, düşük gelirli esnaf, çiftçiler, sanatkârlar ve mevsimlik çalışanlar için özel sigorta modelleri oluşturulması planlanıyor.

Yeni aylık bağlama sistemiyle, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edilmesi ve emeklilikte alınacak maaşın prim ödeme süresiyle daha adil şekilde ilişkilendirilmesi amaçlanıyor. Dünya örnekleri incelenerek yapılacak maliyet çalışmaları sonrası, hem bütçeye ek yük getirmeyecek hem de emeklilik gelirlerinde adaleti güçlendirecek bir modelin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi