Borsa Günü Yükselişle Açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 yükselişle 12.254,83 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,9 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişler, Fed'in bağımsızlığına ve jeopolitik risklere ilişkin endişeleri telafi ediyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor.

