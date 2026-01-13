Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Savcılık tarafından, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA