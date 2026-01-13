Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni operasyon kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Savcılık tarafından, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
Oktay Kaynarca Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tutuklu Mehmet Murat Çalık Ameliyata Alındı Tutuklu Mehmet Murat Çalık Ameliyata Alındı
'İnfak' Adı Altında Para Toplamışlar! IŞİD Operasyonlarında Yeni Dalga 'İnfak' Adı Altında Para Toplamışlar!
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı
Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor
Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor
En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor
Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi