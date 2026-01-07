Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Fatih” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Doğukan Güngör, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hafta başında gözaltına alınmıştı. Güngör, savcılıktaki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde pazartesi günü sabaha karşı evinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Güngör, yoğunluk nedeniyle ilk anda ifadesi alınamayan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında adliyeye getirilen Güngör’ün, birlikte gözaltına alınan kişilerle beraber ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncu serbest bırakıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AVUKAT DESTEĞİ

Geçtiğimiz günlerde menajerlik ajansından ayrıldığı bilinen Doğukan Güngör’e, Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film tarafından hukuki destek sağlandığı, şirketin avukatı Hakan Ayranpınar’ın süreci takip ettiği ifade edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

