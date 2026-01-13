'İnfak' Adı Altında Para Toplamışlar! IŞİD Operasyonlarında Yeni Dalga

Yalova'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmanın ardından IŞİD operasyonları devam ediyor. İstanbul'da 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütü IŞİD kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
'İnfak' Adı Altında Para Toplamışlar! IŞİD Operasyonlarında Yeni Dalga
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da 3 polis memurunun terör örgütü IŞİD üyeleriyle girdikleri çatışmada şehit düşmelerinin ardından devam eden operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütü IŞİD kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğunun belirlendiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespiti amacıyla yürütülen incelemelerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve bu şahıslardan ilimizde bulunan örgüt yanlısı şahıslar için 'infak' adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Bu kapsamda B.A. , B.K. , D.Ç. , H.D. , M.G. , O.E. , S.A. , H.M.C. isimli toplam (8) şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu (8) şüpheli şahsa yönelik olarak ilimizde bulunan toplam (8) adreste 13.01.2026 günü gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; (8) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde bulunan dijital materyallere el konulmuştur."

3 Polis Şehit Olmuştu: Yalova'daki IŞİD Operasyonlarında Yeni Tutuklamalar3 Polis Şehit Olmuştu: Yalova'daki IŞİD Operasyonlarında Yeni TutuklamalarGüncel

19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova DetayıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
IŞİD İstanbul Operasyon
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'SDG ve YPG İmralı'dan Bağımsız Değildir' MHP Lideri Bahçeli'den Önemli Açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu Yazdı: 'Dijital Vicdan' ve Yeni Çağda İnsanlığı Bekleyen Zorlu Sınavlar 'Dijital Vicdan' ve Yeni Çağda İnsanlığı Bekleyen Zorlu Sınavlar
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı
Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarı: Yağış, Fırtına ve Don Geliyor
Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji'den 29 İle Uyarı! Sağanak ve Kar Geliyor
En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor
Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi