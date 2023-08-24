Binali Yıldırım "Meclis açılınca" demişti... Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerden gelen şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı canlı yayında, emekli maaşlarıyla ilgili Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine işaret ederek, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" demişti.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Açıklamasında, "Halka hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışla İnşallah yol ve dava arkadaşlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk" diyen Erdoğan, "Seçimler aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçıları sürüyor. Muhalefet cenahında ise hemen hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ortaya çıkanlar buz dağının sadece görünen yüzü. Asıl skandallar ortaya çıkmadı. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Muhalefet eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Halkımız şu soruları merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlık ile gittiniz. Terör örgütünün siyasi uzantısına ne vadettiniz. Seçim gecesi kazanıyoruz oyununu neden oynadınız. Devletimizin kurumlarını neden itibarsızlaştırmaya çalıştınız." şeklinde konuştu.

"OTOMOBİLDE FİYATLAR DÜŞÜYOR EMLAK PİYASASI DA DENGEYE KAVUŞACAK"

Konuşmasında deprem felaketine de değinen Erdoğan, "Depremlerin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

Enflasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor. Emlak piyasası da dengeye kavuşacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem