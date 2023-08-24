Binali Yıldırım "Meclis açılınca" demişti... Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, maaşlarında artış yapılmasını bekliyor. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Meclis açılınca adım atacaklarını söylemişti, Erdoğan ise emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.

Son Güncelleme:
Binali Yıldırım "Meclis açılınca" demişti... Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerden gelen şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı canlı yayında, emekli maaşlarıyla ilgili Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine işaret ederek, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" demişti.

Erdoğan, emekli zamları ile ilgili ‘Olacak şey değil’ dedi: Zam önergeleri AKP ve MHP oylarıyla işte böyle reddedildi!Erdoğan, emekli zamları ile ilgili ‘Olacak şey değil’ dedi: Zam önergeleri AKP ve MHP oylarıyla işte böyle reddedildi!Siyaset
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 7 maddede açıkladı: Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?SGK Uzmanı Özgür Erdursun 7 maddede açıkladı: Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?Ekonomi

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Açıklamasında, "Halka hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışla İnşallah yol ve dava arkadaşlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk" diyen Erdoğan, "Seçimler aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçıları sürüyor. Muhalefet cenahında ise hemen hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ortaya çıkanlar buz dağının sadece görünen yüzü. Asıl skandallar ortaya çıkmadı. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Muhalefet eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Halkımız şu soruları merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlık ile gittiniz. Terör örgütünün siyasi uzantısına ne vadettiniz. Seçim gecesi kazanıyoruz oyununu neden oynadınız. Devletimizin kurumlarını neden itibarsızlaştırmaya çalıştınız." şeklinde konuştu.

"OTOMOBİLDE FİYATLAR DÜŞÜYOR EMLAK PİYASASI DA DENGEYE KAVUŞACAK"

Konuşmasında deprem felaketine de değinen Erdoğan, "Depremlerin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

Enflasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor. Emlak piyasası da dengeye kavuşacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Emekli Emekli maaşı Binali Yıldırım
Son Güncelleme:
Eylül ayında zengin olacak 3 burç! Şansları yüzlerine gülecek ve para yağacak Eylül ayında zengin olacak 3 burç! Şansları yüzlerine gülecek ve para yağacak
40 Yıllık Aşçıların Pişirdiği Gibi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? İşte işin sırrı 40 Yıllık Aşçıların Pişirdiği Gibi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? İşte işin sırrı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve Euro sert düştü! Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve Euro sert düştü!
Mehmet Şimşek'ten faiz kararı değerlendirmesi Mehmet Şimşek'ten faiz kararı değerlendirmesi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek Ünlü SGK Uzmanı: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak 36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak
Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin! Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!