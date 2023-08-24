Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve Euro sert düştü!
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararı sonrası dolar ve Euro sert düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Ağustos ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 17,50 olan politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e yükseltti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 26,45 seviyesinde işlem görmeye başladı. Gün içi dolar kuru en yüksek 27,27 seviyesini test etmişti.
Euro ise 28,89 TL seviyesine geriledi. Gün içi Euro kuru en yüksek 29,73 TL seviyesini görmüştü.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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