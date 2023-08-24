Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik...

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Euro kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, "En azından şimdilik" diyerek Euro kurunu işaret etti.

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Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik... - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı ilk faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

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Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik... - Resim: 2

Merkez Bankası başkan değişiminin ardından başlayan sıkılaştırma sürecinin Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerindeki değişim ardından hangi hızda devam edeceği piyasanın takibinde.

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Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik... - Resim: 3

PPK METNİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Para politikasını destekleyici adımların en az faiz kararları kadar kuvetli olması nedeniyle bugünkü PPK metninde benzer yönde mesaj olup olmadığını da izleyecek.

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Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik... - Resim: 4

MERKEZ BANKASI'NDAN SINIRLAYICI ADIMLAR

Öte yandan seçimlerin ardından yaşanan değişim ile birlikte ekonomi yönetimi bugüne kadar beklentilerin altında kaldığı için eleştirilen 900 baz puanlık faiz artışının yanında; gerçekçi enflasyon tahminleri, vergi artışları, kredilerle iç talebi soğutma adımları, rezerv artışları, cari açık sınırlayıcı adımlar attı.

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