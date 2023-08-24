Özgür Demirtaş'tan Euro yorumu: En azından şimdilik...
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Euro kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, "En azından şimdilik" diyerek Euro kurunu işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı ilk faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.
Merkez Bankası başkan değişiminin ardından başlayan sıkılaştırma sürecinin Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerindeki değişim ardından hangi hızda devam edeceği piyasanın takibinde.
PPK METNİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Para politikasını destekleyici adımların en az faiz kararları kadar kuvetli olması nedeniyle bugünkü PPK metninde benzer yönde mesaj olup olmadığını da izleyecek.
MERKEZ BANKASI'NDAN SINIRLAYICI ADIMLAR
Öte yandan seçimlerin ardından yaşanan değişim ile birlikte ekonomi yönetimi bugüne kadar beklentilerin altında kaldığı için eleştirilen 900 baz puanlık faiz artışının yanında; gerçekçi enflasyon tahminleri, vergi artışları, kredilerle iç talebi soğutma adımları, rezerv artışları, cari açık sınırlayıcı adımlar attı.