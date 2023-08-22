Erdoğan, emekli zamları ile ilgili ‘Olacak şey değil’ dedi: Zam önergeleri AKP ve MHP oylarıyla işte böyle reddedildi!

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken emeklilere ek zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olurken maaşlara ekim ayında ek zam geleceği ileri sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada emeklilere maaş zammı konusunda konuştu. Erdoğan, “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.” dedi.

MUHALEFETİN ÖNERGELERİ AKP VE MHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

Erdoğan’ın bu çıkışı akıllara muhalefetin geçen ay Meclis görüşmelerinde emekliye yapılması istediği zam tartışmalarını getirdi. 13 Temmuz’da Meclis’te yapılan görüşmelerde emekli aylıklarına yüzde 25 artış öngören düzenleme kabul edilmişti. Görüşme sırasında muhalefet partileri, emekli aylıklarına yüzde 25’lik zam oranının artırılmasına ve seyyanen zam verilmesi için önergeler vermişti. Ancak muhalefetin önergeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

KİM, NE DEMİŞTİ?

Peki geçen ay (13 Temmuz) muhalefet, Meclis görüşmelerinde emekli zamları ile ilgili ne demişti?



CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ‘‘Yalnızca memurlarımızın değil, tüm emeklilerimizin ve çalışanlarımızın insanca bir yaşam sürmesi için yıllardır mücadele ediyoruz. Mecliste verdiğimiz önergeler ve kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor’’ diyerek söze başlamıştı. Ertuğrul, ülkedeki yoksulluk ve açlık sınırına dikkat çekerek, ‘‘İktidar, milyonlarca emekliyi açlık sınırının altında bir maaşa mahkûm etmiştir’’ demişti.



Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise emeklilerin durumu ile ilgili şöyle konuşmuştu:

“7.500 TL emekli maaşı alan kişilerin kök ücretlerinde herhangi bir zam yapılmadığı takdirde bunların satın alma güçlerinin azalacağının ve yoksulluklarının katbekat artacağının farkındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi dışında Meclisteki bütün partilerde emeklilere seyyanen zammın uygulanması konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Dolayısıyla, Saadet Partisi olarak biz çağrıda bulunuyoruz, iktidar partisi ayrımı yok çünkü burada 600 milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütüyoruz.”

AKP ve MHP’li vekillere de seslenen Kaya, “Milletvekilleri olarak bizler Adalet ve Kalkınma Partisinin de buna iştirak etmesini arzu ederiz ama şayet Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Cumhurbaşkanına ters düşmek istemiyorsa diğer milletvekillerinin, diğer parti gruplarının tamamının emeklilerimize seyyanen zam verilmesiyle ilgili Meclis çalışmalarına destek vermelerini ve emeklilerimizin yanında olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olmayı arzu ediyoruz.” demişti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığına şu sözlerle dikkat çekmişti:

“Seyyanen zamların kök ücretlere yansıtılmaması büyük haksızlık yaratmaktadır. Derece ve kadrolar arasında büyük adaletsizlikler vardır. Gelin, önergelerle bunu düzeltelim, 6,5 milyon emeklinin 7.500 lira gibi bir açlık sınırı altında yaşamasına müsamaha etmeyelim, izin vermeyelim. Onlara da seyyanen ücretleri yansıtalım ve Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin yaşamını refah içinde devam ettirebileceği bir düzeni hep beraber yaratalım.”



İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise ‘‘Zam verirken eliniz son derece cimri ancak vergileri artırırken ise bir o kadar cömertsiniz’’ demişti. Karakaş Aydın’da yaşayan emekli vatandaşların neler yaşadığını anlatmıştı:

‘‘Allah korkunuz yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Vatandaşlarımız, esnafımız, şirketlerimiz, cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyor. Borç yükü hepimizin sırtında ağır bir bela hâline geldi. Seçimlerde kendi bölgem olan Aydın’da gezerken aileler çocuklarına et alamadıkları için protein ihtiyaçlarını yumurtayla karşılamak zorunda olduklarını söylemişlerdi. Bayramda gittiğimde ise Aydınlı hemşehrilerimiz bir kolisi artık 60 lirayı geçen yumurtayı bile alamaz hâle geldiklerini söylediler. Aydın’da hangi emeklinin elini sıksam ‘Torunuma bu bayram bayram harçlığı veremedim, torunlarımın yüzüne bakamaz hâle geldim’ diyorlar.’’



Plan ve Bütçe Komisyonu sözcüsü AKP'li Ersan Aksu, muhalefetin zam önergelerine katılmadıklarını söyledi ve oylamada AKP ile MHP milletvekilleri ret oyu verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem