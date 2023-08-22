Erdoğan'dan 'ekonomik sıkıntı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğuna dair ifadeler kullandı.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların çok önemli bir kısmının iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünü olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Her mücadelenin bir bedeli oluyor" ifadesini kullandı.

"2053 HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEK COŞKUYU GÖREBİLİYORUM"

“Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum

Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. Öteki rekabetler siyasetin cilvesidir, hak ettiği kadar değere sahiptir. Asıl olan bu gök kubbede hangi hoş sadaları bırakabildiğimizdir

Etki alanı her geçen gün büyüyen bir ülkeyiz. Türkiye sınırlarından ibaret değildir.

Elbette her mücadelenin bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimine bir kez daha şahit olduk.”