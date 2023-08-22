AB üyelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu: Hakan Fidan'dan BM'ye 'KKTC' tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, “Hem AB hem de bölgemize yeni fırsatlar sunmakta. Yeni fırsat penceresinin kapanmadan Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

KKTC'de, Birleşmiş Milletler (BM) ile yol gerilimi hakkında da konuşan Fidan, "KKTC'yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM, adadaki bazı uygulamalarıyla kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.