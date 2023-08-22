Muhafazakar yazardan muhafazakarlara sert eleştiriler: "Bir şey söyleyecekler ama kıvranıyorlar…"

Türkiye’de muhafazakar camianın önemli kalemlerinden Ahmet Taşgetiren, Karar gazetesindeki köşesinde “Karnından konuşanlar açıktan konuşsaydı...” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Muhafazakarların, adalet başta olmak üzere birçok konuda sessiz kaldıklarını belirten Taşgetiren, “Hani bağlı oldukları değerler sebebiyle, ‘Adalet’ konusunda son derece duyarlı olması beklenen ‘muhafazakâr’ hukukçuların, yargıdaki siyasallaşmayı ve onun doğurduğu yaygın hukuk ihlallerini, bunun da iktidarın tavrından kaynaklandığını görmediği söylenebilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.

“YOLSUZLUKLAR ‘KUL HAKKI HASSASİYETİ’Nİ İMAN BELLEMİŞ OLANLARIN YÜREĞİNİ TIRMALAMAMIŞ MIDIR?”

Söz konusu isimlerin eğitimdeki başarısızlığı, aile ve genlik alanlarının derin problem alanı haline geldiğini de gördüklerini kaydeden Taşgetiren, ekonomideki tabloyu da eleştirdi:

“Ekonominin iyiye gitmediğini her durumda iktidarı destekleyen ekonomi yazarları hiç görmemiş olabilir mi? ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ tezini kendi içlerinde bir gün bile sorgulamamışlar mıdır? ‘Bu işte bir yanlışlık var, tepetaklak gidiyoruz’ gibi bir endişe hiç mi içlerini yoklamamıştır? ‘Enflasyon denen felaket, ahlakı da bitirir’ gibi bir endişe hiç mi geçmemiştir içlerinden?

‘Acaba hayat bir gün kral çıplak der’ gibi bir düşünce hiç mi uğramamıştır dünyalarına? ‘Memlekette bir zenginler var bir de fakirler, artık orta sınıf bitti’ gibi bir hüküm, sokaktaki insanın içini kavururken, iktidara yakın ekonomistler ve de ilahiyat camiasındaki hukukçular, ‘servetin sınırlı ellerde toplanıyor olması’nı fark etmemiş olabilirler mi? İçlerinde, ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ mottosunun cazibesi ile, hele ‘Nass var nass’ seslenişinin ardından ‘Acaba İslami bir ekonomi modeli mi uyguluyoruz’ heyecanları oluşanlar, ‘İslam ekonomisi tam da fakirlerden toplayıp zenginlere aktaran böyle bir ekonomik modeli mi öngörüyor?’ sorusunu hiç mi sormamışlardır?

Yolsuzluklar ‘Kul hakkı hassasiyeti’ni iman bellemiş olanların yüreğini tırmalamamış mıdır?”

FETÖ YARGILAMALARI: SIRADAN İNSANLARIN HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRDİĞİNİ GÖRÜYORLARMIŞ

FETÖ yargılamalarıyla ilgili muhafazakar hukukçuların bazı sorunları gördüğünü belirten Ahmet Taşgetiren şunları kaydetti:

“Birtakım ortamlarda karşılaşıyorum, meğer muhafazakâr hukukçularımız, mesela son FETÖ yargılamalarında çokça kullanılan ‘Nitelikli pişmanlık’ uygulamasının tam bir jurnal düzeni getirdiğini, bir kısmı örgüt yöneticisi de olanların kendilerini kurtarmak için pek çok kişiyi ihbar ettiğini, böylece ortaya milyona baliğ olan akla ziyan bir ‘Törer örgütü’ çıkarıldığını, bunun da sıradan insanların hayatını cehenneme çevirdiğini biliyor, görüyorlarmış…

Peki bunu görmüşler de sesleri çıkmış mı? Bence karınlarından konuşmuşlar sadece…Sesleri çıkmamış çünkü ‘FETÖ’cü’ diye suçlanmaktan korkmuşlar, çıkmamış, çünkü bu iktidar döneminde iş yapamayacaklarından endişe etmişler, çıkmamış, çünkü açıktan eleştirinin iktidarı zayıflatacağını ve seçim kaybettireceğini hesap etmişler… Ondan sonra gelsin ‘Hazreti Ömer adaleti…’ , gelsin ‘Kenar-ı Dicle…’ söylemleri…

AYM’nin, AİHM’in mesela Osman Kavala konusunda gördüklerini bizim arkadaşlar başka türlü gördüler de sesleri çıkmadı? Acaba ‘Yargı bizim işimize geleni yapsın’ anlayışı, ‘Adalet duyarlılığı’nın önüne mi geçti?”

Muhafazakarların ülkedeki ekonomide yapılanlar başta olmak üzere birçok sorundan haberdar olduklarını söyleyen Taşgetiren, “Bakıyorum, bir şey söyleyecekler ama kıvranıyorlar… Belli ki karnından çok şey konuşuyorlar, çok çok şey… Ama gün yüzüne çıkarken süzülüyor süzülüyor, sineğin kanadındaki yağa dönüşüyor mesaj…” dedi.

“DEĞERLER DÜNYASI İYİ SINAV VERMEZSE, ONUN ORTAYA ÇIKARDIĞI HARABİYETİ TAMİR ETMEK HİÇ DE KOLAY OLMAZ

Ahmet Taşgetiren yazısını şöyle noktaladı:

“Tamam, karnından konuşmayıp açık açık düşüncelerini ifade edenler, ya da kimi eylemlerle hak mücadelesi verenler, küresel güçlerin ajanları olmak dahil her türlü damgalamaya maruz kalıyorlar ama gene de demokrasi böyle bir şey…

İktidara kimi zaman ‘Aklından bile geçirme’ denebiliyorsa, orada iktidar ayağını denk alacaktır. Başından beri bizim ‘muhafazakâr camia’ya sitem ediyorum ya, iktidar kadroları gelir geçer, ama bir değerler dünyası iyi sınav vermezse, onun ortaya çıkardığı harabiyeti tamir etmek hiç de kolay olmaz. Benden söylemesi… Bir Allah’ın kulu şu hengâmede ‘Nassın başına ne geldiğini’ sormadı be kardeşim… ‘Nassın nerelerde kaldığını…’”