Mehmet Şimşek'ten faiz kararı değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak politika faizinde 750 baz puan artışa gitmesi sonrası ilk açıklamasını kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" ifadesini kullandı.

Piyasaların beklentisi 250 baz puan artıştı.

Kararda, Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ek olarak geçtiğimiz ay göreve getirilen başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da büyük ölçüde etkili olduğu söyleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem