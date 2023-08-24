Ekonomistler, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararını yorumladı: 'Gol oldu'

SZC TV'de Oğuz Demir ve Ebru Baki arasındaki diyalog şöyle şekillendi:

Oğuz Demir: Merkez, 'Benim üstümdeki siyasetin kısıtın çok fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bakın ben 7.5 puan artıyorum ve piyasayı şokluyorum.' demiş oldu.

Ebru Baki: Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın ilk toplantısı bu... Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan'ın girdiği ilk girdiği PPK toplantısı. Dolayısıyla cesur bir karar. Ve faiz oranı beklentilerin çok üstünde. Cesur bir hareket.