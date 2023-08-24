Ekonomistler, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararını yorumladı: 'Gol oldu'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tepe yönetimindeki üç yeni üyesiyle gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerinin de üzerinde bir faiz artırımına gitti. Ekonomistler, sürpriz kararı yorumladı.
'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.
Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmış, ancak şimdiye dek alınan iki faiz kararının da piyasa beklentilerinin altında kalması eleştiri konusu olmuştu. Merkez Bankası bugün ise şaşırtıcı bir hamle yaptı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı. Piyasaların beklentisi 250 baz puan artıştı.
SZC TV'de Oğuz Demir ve Ebru Baki arasındaki diyalog şöyle şekillendi:
Oğuz Demir: Merkez, 'Benim üstümdeki siyasetin kısıtın çok fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bakın ben 7.5 puan artıyorum ve piyasayı şokluyorum.' demiş oldu.
Ebru Baki: Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın ilk toplantısı bu... Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan'ın girdiği ilk girdiği PPK toplantısı. Dolayısıyla cesur bir karar. Ve faiz oranı beklentilerin çok üstünde. Cesur bir hareket.