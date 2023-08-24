SGK Uzmanı Özgür Erdursun 7 maddede açıkladı: Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Erdursun, daha yüksek emekli maaşı almanın formülünü yedi maddede açıkladı.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam aldı.
Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmadı. Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak.
Örneğin, geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.