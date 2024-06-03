Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon verileri sonrası milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmeye başladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NETLEŞTİ

Verilerin ardından 5 aylık enflasyon işçi emeklisinin zam oranı Mayıs ayı itibarıyla en az 22,72 olarak netleşti. Memur ve memur emeklisi de yüzde 17,38 zam olarak ortaya çıktı.

TOPLU SÖZLEŞME

Öte yandan toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar.

GÖZLER HAZİRAN AYINDA

Ayrıca memur ve emekli maaşı için net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem