Konkordato sürecindeki 9 AVM'nin borcu 28 milyar liraya dayandı; şirket yetkililerinden açıklama geldi

Almanya’da ikamet eden Türk İşadamı Mehmet Gezer’e satılan ve geçen haftalarda mahkeme kararı ile konkordato süreci başlayan AVM’lerle ilgili Perakende Günleri 2024’te açıklamalarda bulunan Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar ve Mehmet Gezer’in oğlu Furkan Gezer, konkordatoda üçüncü aşamaya gelindiğini açıkladı.

"DEĞİL İFLAS ETMEK, YENİ AVM ALMAYI PLANLIYORUZ"

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; yıllık 83 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını ve borçlarını çevirebilecek duruma geldiğini söyleyen Furkan Gezer, “AVM’lerimiz yıllık 83 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Finansal durumu da düzeliyor. Kurda yaşanan stabil durum ve artan ziyaretçi sayıları nedeni ile AVM’lerimiz kendilerini çevirecek duruma geldi. Borç yapılandırması konusunda da mahkeme pozitif bir süreçte ilerliyor. Biz Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Değil AVM satmak, iflas etmek yeni AVM satın almayı planlıyoruz” diye konuştu.

BORÇ 28 MİLYARA DAYANDI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi; Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için toplam 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı almış ve bir yıllık kesin süre vermişti.

350 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Türkiye’de olmayan markalar ile de görüşmelerin sürdürdüğünü bazı markaları tekrar Türkiye pazarına sokmak istediklerini söyleyen Furkan Gezer, AVM’lerde renovasyon çalışmaları da yaptıklarını ve bunun için toplamda 100 milyon Euro yatırım planladıklarını kaydetti. Gezer yenilenebilir enerji gibi yatırımlar için de 200-250 milyon Euro olmak üzere 350 milyon Euro yatırım planladıklarını dile getirdi.

Alman İşadamının oğlu olan ve Forum AVM’lerin de Yönetim Kurulu Üyesi olan Furkan Gezer, Almanya’nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde 10’dan fazla ticari gayrimenkul işlettiklerini ve bu anlamda AVM yatırımına da yabancı olmadıklarını söyledi.