Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENAG'a göre, enflasyon, mayıs ayında yüzde 5,66 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASINDA

ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla artış yüzde 11,39 ile ev eşyasında gerçekleşti.

Ev eşyasının ardından sırasıyla giyim ve ayakkabı yüzde 11,11, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,25, yönetilen yönlendirilen ve diğer yüzde 9,27, haberleşme yüzde 5,30, konut yüzde yüzde 3,97, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,66, ulaştırma yüzde 1,56, eğlence ve kültür yüzde 1,34, lokanta ve oteller yüzde 0,35 oranında arttı.

"AYLIK ENFLASYON ORANINDAN DAHA FAZLADIR"

Son olarak ENAG tarafından yapılan açıklamada, "Fiyatları hükümet tarafından yönetilen ve yönlendirilen ürün grubundaki enflasyon oranının aylık enflasyon oranından daha fazla olması kayda değerdir. Bu grubun enflasyon sepetindeki oranı yüzde 22, etkileri ile de yaklaşık olarak yüzde 30'dur" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem