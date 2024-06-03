TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre, enflasyon Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.
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Kaynak: Gerçek Gündem