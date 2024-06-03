Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Verilerin ardından haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 SINIRI SON BULUYOR

Öte yandan konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor.

Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti!Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti!Ekonomi
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladıTÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladıEkonomi
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon Kira, kiracı TÜİK
Son Güncelleme:
Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"