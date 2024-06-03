Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 SINIRI SON BULUYOR

Öte yandan konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem