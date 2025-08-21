Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi?

Avrupa'daki sürücüler, yollarda beyaz zemin üzerine yeşil çerçeveli ve siyah rakamlarla işaretlenmiş yeni tabelalar fark etmeye başladı. Bu işaretler, yasaklayıcı olmamakla birlikte, güvenli sürüş açısından kritik bilgiler sunuyor.

Son Güncelleme:
Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Söz konusu tabelalar, genellikle tehlikeli bölgelerde, okulların civarında, yerleşim alanlarında veya keskin viraj ve zorlu yol kesimlerinde sürücüleri hızlarını düşürmeye ve dikkatli olmaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tabelaların sürücülere uyarı niteliğinde olduğunu ve özellikle riskli alanlarda hız kontrolüne yardımcı olacağını belirtiyor.

Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi? - Resim : 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ

Benzer işaretler, uzun süredir Norveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Bu ülkelerde tabelalar, sürücülere bilgi sağlamak için tasarlanmış olup, doğrudan yasaklayıcı bir niteliğe sahip değil. Türkiye'de ise yürürlüğe girip girmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi? - Resim : 2

Sürücüler, doğrulanmamış haberler karşısında dikkatli olmaya ve mevcut tabelalara göre hareket etmeye devam etmeli.

Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına DoyulmuyorMarket Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına DoyulmuyorGözden Kaçmasın

15 Şirket Birden Konkordato İlan Etti! Piyasalarda Dengeleri Değiştirecek Karar15 Şirket Birden Konkordato İlan Etti! Piyasalarda Dengeleri Değiştirecek KararEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor
Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği Tarih 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’de
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
ÇOK OKUNANLAR
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu