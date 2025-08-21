Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Söz konusu tabelalar, genellikle tehlikeli bölgelerde, okulların civarında, yerleşim alanlarında veya keskin viraj ve zorlu yol kesimlerinde sürücüleri hızlarını düşürmeye ve dikkatli olmaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tabelaların sürücülere uyarı niteliğinde olduğunu ve özellikle riskli alanlarda hız kontrolüne yardımcı olacağını belirtiyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ

Benzer işaretler, uzun süredir Norveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Bu ülkelerde tabelalar, sürücülere bilgi sağlamak için tasarlanmış olup, doğrudan yasaklayıcı bir niteliğe sahip değil. Türkiye'de ise yürürlüğe girip girmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Sürücüler, doğrulanmamış haberler karşısında dikkatli olmaya ve mevcut tabelalara göre hareket etmeye devam etmeli.

