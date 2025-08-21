Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor

Ev yapımı atıştırmalıklar daha sağlıklı ve birçok alternatife sahip olmasıyla son dönemlerde çokça tercih ediliyor. Ancak bir cips var ki, tüm market cipslerini rafa kaldırıyor.

Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor
Son dönemde sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasıyla birlikte ev yapımı atıştırmalıklara olan talep de yükseliyor. Bu noktada fırında hazırlanan elma cipsleri, hem pratik hem de katkı maddesiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki elma cipsi nasıl yapılır? İşte elma cipsi tarifi...

Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor - Resim : 1

KULLANILABİLECEK MALZEMELER

3 adet elma

Tarçın

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle elmalar yıkanıp kurulandıktan sonra ince dilimler halinde kesiliyor. Dilimler, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde diziliyor ve üzerlerine tarçın serpiştiriliyor. Önceden ısıtılmış 80 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişirilen elma dilimleri, çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında dinlendiriliyor. Soğuyan cipsler, kapaklı bir kapta muhafaza edilerek uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

Market Cipslerini Rafa Kaldıracak Tarif! Evde Bu Cipsi Deneyen Bir Daha Bırakamıyor, Tadına Doyulmuyor - Resim : 2

PÜF NOKTALARINA DİKKAT

Daha aromalı bir tat için elma dilimlerinin üzerine vanilya şekeri serpilebilir.

Tarçın miktarı tamamen damak zevkine göre ayarlanabilir.

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen bu tarif, özellikle çocuklar için güvenilir bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Ayrıca formuna dikkat edenler için de hafif ve doyurucu bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor.

