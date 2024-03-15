Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının ardından dolar/TL kuru ve faiz beklentisi tahminlerini açıkladı. Verilere göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi değişti.

Son Güncelleme:
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği 2024 Mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı - Resim : 1

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45 oldu.

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Dolar Faiz Dolar kuru Dolar/TL tahmini Dolar/TL yorumu
Son Güncelleme:
200 şubesi kapatıldı! 30 yıllık global kahve zinciri iflas başvurusu yaptı 200 şubesi kapatıldı! 30 yıllık global kahve zinciri iflas başvurusu yaptı
İddialı başlamıştı... Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu İddialı başlamıştı... Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu
Altın yönünü aşağı doğru çevirdi Altın yönünü aşağı doğru çevirdi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı! Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde
THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı