Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bugünden itibaren benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

ZAM SONRASI BENZİN VE MAZOT FİYATI NE OLDU?

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.