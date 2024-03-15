Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olarak kaydedildi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem