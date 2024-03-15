Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte kademeli yükselişini sürdürdü.

DÖVİZDE SON DURUM

ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,22 (Satış)

EURO: 35,05 (Alış) - 35,07 (Satış)

STERLİN: 41,26 (Alış) - 41,47 (Satış)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü yaptığı açıklamasında, döviz piyasasındaki oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, döviz talebinin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığını belirtti.

Hazine, bu hafta dört ihale ile yaklaşık 41 milyar TL borçlandı. Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri, cari açığın belirgin düşüş eğilimine girdiğini gösterdi.

Hazine, mart ayında 94.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87.1 milyar TL'si piyasadan 131.8 milyar TL iç borçlanma hedefliyor.

Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon rakamları fiyatlandı. ABD'de enflasyon, yakıt ve barınma maliyetlerindeki artışlarla beklentilerin üzerinde kaldı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Enflasyon rakamları, Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağı beklentilerini sınırlı etkiledi. Analistler, bu yıl yapılacak toplam faiz indirimine ise etkisi olabileceğini belirtti.