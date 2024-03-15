Altın yönünü aşağı doğru çevirdi

Altın, yeni ekonomik verilerin Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda temkinli olacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesinin ardından değer kaybetti.

Altın yönünü aşağı doğru çevirdi

ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösteren yüksek yakıt ve gıda maliyetlerinin etkisiyle Şubat ayında altı ayın en büyük artışını kaydetti. Çalışma Bakanlığı verileri Perşembe günü, nihai talebe ilişkin üretici fiyat endeksinin Ocak ayına göre yüzde 0,6 arttığını gösterdi. Tedbir bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak Eylül ayından bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.

Bu arada ABD perakende satışları, yıla başlarken yaşanan sert düşüşün ardından tahminlerden daha az arttı. Veri raporlarının ardından hazine getirileri ve dolar hızla yükseldi ve külçe altın yüzde 0,7 kadar düşerek ons başına 2.158,63 dolara geriledi.

ÜFE verileri ve bu hafta başında açıklanan tüketici fiyat endeksi enflasyonun yapışkan kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Bu, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin önünde inişli çıkışlı bir yol anlamına geliyor. Politika yapıcılar, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun bu seviyeye doğru gittiğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Saxo Bank A/S emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, Fed yetkilileri “bir süredir temkinli davranıyorlar ve olmaya da devam ediyorlar. ÜFE rakamı bu görünümü değiştirmedi" dedi

Yine de Perşembe günkü geri çekilmeye rağmen külçe uzun süren yükselişin ardından hala yüksek seviyelerde kalıyor.

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